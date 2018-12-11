كتب ياسر ابراهيم - الثلاثاء 2 ربيع الثاني 1440 09:29 مساءً - هاتلبسي إيه بكرة ... طرق مختلفة لارتداء الجينز فى الشتاء

لم يحتل نوع من الأقمشة المكانة التي احتلها " الجينز " فهو بجدارة حقق معادلة الأناقة بكل دقة فهو يساير الموضة في جميع المواسم ويلائم جميع الأذواق وفي الشتاء يكون ارتداء موديلات الجينز بالطريقة التالية.

فستان من الصوف المضلع من الموديلات الأنيقة التي يمكن ارتدائها مع موديلات السويتر الجينز ، ويكون معها بوت طويل أو حذاء رياضي من اللون الأبيض.

البنطلون والقميص الجينز الأزرق من الموديلات التي يمكن معها ارتداء الجاكيت الكلاسكي من اللون الهافان مع بوت طويل ليلائم الاجتماعات الرسمية

اللون الثلجي من موديلات الجينز تمثل الأناقة الرقيقة خاصة عند تكون مع أحد موديلات الجاكيت الأنيق ذو الأزرار الذهبية.

أما القميص الجينز فهو من الموديلات التي تتماشى مع الفيست الكبوتنيه الأنيق ويضفي على من ترتدي إطلالة عصرية وأنيقة .

موديلات البنطلون الواسعة تكون ملائمة للمناسبات المسائية ويكون الملائم لها الجاكيت الأبيض الكلاسيكي.