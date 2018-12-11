كتب ياسر ابراهيم - الثلاثاء 2 ربيع الثاني 1440 09:29 مساءً - اللى ما يتسماش يعتذر للصحفيين وينهى أزمة دخولهم لنادى الزمالك

استقبل الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، الكاتب الصحفي عبد المحسن سلامة نقيب الصحفيين، ورئيس مجلس إدارة نادي الزمالك.

وشهدت الجلسة الاتفاق على حل أزمة منع دخول الصحفيين من أعضاء القلعة البيضاء للنادي، وحضور عدد من أعضاء مجلس النواب.

وأبدى رئيس الزمالك خلال الجلسة، اعتزازه واحترامه الشديد لنقابة الصحفيين وأعضائها، مؤكدا أن الباب مفتوح لدخول الصحفيين بعد فترة من الشد والجذب، مبديا اعتذاره عما بدر من أفراد أمن النادي للزملاء الصحفيين، متعهدا بعدم تكرار أي مشكلات لاحقا، مهما كانت أسباب الخلاف.

وشدد النقيب عبد المحسن سلامة، أنه تم إنهاء وحل جميع المشكلات بشكل نهائي بين النقابة بصفتها راعية حقوق أعضائها من الصحفيين، وبين رئيس نادي الزمالك، مؤكدا أنه اتفق مع رئيس النادي على تبادل الزيارات بين نقابة الصحفيين ومجلس إدارة القلعة البيضاء، كنوع من إذابة الجليد بين المؤسستين الكبيرتين.