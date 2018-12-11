كتب ياسر ابراهيم - الثلاثاء 2 ربيع الثاني 1440 09:29 مساءً - فى ذكرى ميلاده .. مقولات لنجيب محفوظ اتعلم منها معنى الحياة

يرحل الناس وتظل أعمالهم تتحدث عنهم، هذا ما حدث تماماً مع الأديب الكبير " نجيب محفوظ" الذى رحل وما زلنا نتذكره ليس فقط فى ذكرى وفاته، إنما أيضاً فى أيام ميلاده.

ولم تتوقف الثروة والميراث الذى تركه أديب " نوبل" على الروايات والقصص القصيرة التى تركها لنا، ولكن حتى مقولاته أيضاً ما زالت معنا وما زلنا نأخذ منها نهجاً فى حياتنا.

وفى هذا التقرير نستعرض أهم 10 مقولات لنجيب محفوظ يمكننا أن نأخذها كنصائح نسير عليها ونجيد من خلالها التعامل مع الحياة.

أكبر هزيمة في حياتي هي حرماني من متعة القراءة بعد ضعف نظري.

هذه هي الحياة: إنك تتنازل عن متعك الواحدة بعد الأخرى حتى لا يبقى منها شيء وعندئذ تعلم أنه قد حان وقت الرحيل.

العقل الواعي هو القادر على احترام الفكرة حتى ولو لم يؤمن بها.

مصر ليست مجرد وطن بحدود... ولكنها تاريخ الانسانية كله!

أقصى درجات السعادة هو أن نجد من يُحبنا فعلاً ، يُحبنا على ما نحن عليه .. أو بمعنى أدق يُحبنا برغم ما نحن عليه.

إذا كان الماضي لا يستحق الحديث فلنصنع مستقبل يستحق أن يحكى.

لا شيء يستحق الحزن . . دع الحزن للحمقى.

لا أجيد رد الكلمه الجارحة بمثلها .. فأنا لا أجيد السباحة فى الوحل.