كتب ياسر ابراهيم - الثلاثاء 2 ربيع الثاني 1440 09:29 مساءً - الحياة تبدأ بعد الستين.. ملك تايلاند يقود مسيرة بالدراجات 40 كيلو

يبدو أن فاجيرالونكورن ملك تايلاند، والذى يبلغ من العمر 66 عاما يرفع شعار "الحياة تبدأ بعد الستين، حيث شارك الملك التايلاندى فى مسيرة كبيرة بالدراجات الهوائية، فى العاصمة "بانكوك".

المسيرة التى قادها ملك تايلاند، بلغ طولها ما يقرب من 40 كيلو متر، وتأتى فى إطار تشجيع الرياضة وركوب الدراجات فى تايلاند، وشارك فيها أبناء وبنات الملك، بالإضافة إلى ما يقرب من 630 ألف شخص.

يذكر أن فاجيرالونكورن يحرص على المشاركة فى مثل هذه السابقات، منذ كان وليا للعهد، حيث يشارك بين الحين والآخر فى مثل هذه المسيرات الرياضية الطويلة.