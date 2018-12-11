هاني البحيري:  مجوهرات فستان الـ 10 مليون دولار وضعت في حراسة خاصة

قال هاني البحيري مصمم الأزياء العالمي، إن فستان الذي يبلغ قيمته 10 مليون دولار صناعة مصرية 100%، وتم وضع المجوهرات في أخر يوم قبل ارتداء الفستان، عن طريق حراسة خاصة، و40 مساعدة لنيكول.
وأضاف " البحيري"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "رأي عام"، على قناة "TEN"، مع الإعلامي عمرو عبد الحميد، :"الشركة المسؤولة عن المجوهرات أخذته خلاص، ونيكول عملت بروفة واحدة فقط على الفستان".
وتابع: " الفستان كان صناعة عالية جدًا، ولم أفكر ببيع الفستان بالمجوهرات، ولكن الأمر لتشجيع المنتج المصري، وجذب الأجانب".
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