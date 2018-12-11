بالصور| "ريش وفساتين من غير بطانة".. إطلالات متسابقات ملكة جمال الكون

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أقيم أمس، عرض الزي الوطني لـ94 فتاة يتنافسن على لقب ملكة جمال الكون السنوية في دورتها الـ67، حيث لفتن الأنظار بإطلالتهن، وذلك بمدينة بانكوك بتايلاند.
ونشر موقع "ديلي ميل" البريطاني، العديد من اللقطات، وعرض الأزياء، حيث ارتدت المتسابقات فساتين مغطاة بالزينة والريش، ومرصعة بالمجوهرات، بالإضافة إلى الأزياء ذات الصيحات الغريبة، وقبعات الرأس الضخمة، فضلأ عن الموديلات المكشوفة المُصممة دون "بطانة".
فظهرت سارة روز، متسابقة عن الولايات الأمريكية، مرتدية زيا يشبه الزهرة الوطنية، بالترتر الأحمر، وتنورة مثيرة، بينما ارتدت ممثلة بريطانيا، دي-ان كينش، زيا ملون من ألوان الاقتراع.
يُذكر أن مسابقة ملكة جمال الكون، هي مسابقة دولية سنوية، ترعاها منظمة ملكة جمال الكون، ويعد عرض الزي الوطني هو جزء واحد فقط من المسابقة.
ومن المقرر أن تنتهي المسابقة في 17 ديسمبر الجاري.
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