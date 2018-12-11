لابتزازها.. بريطاني يعلق حبيبته من قدميها في "البلكونة"

يواجه شاب بريطاني يبلغ من العمر 24 عاماً، الحكم بالسجن لمدة عامين ونصف، بعدما أقدم على تعليق حبيبته من قدميها بشرفة منزلها، بسبب امتناعها عن دفع الأموال له، حتى قرر ابتزازها بتلك الطريقة.
وبحسب ما أكدته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن الشاب الذي يعمل مساعد أخصائي عيون، كان قد اعترف بجريمته خلال المحاكمة، ومن جانبها قالت حبيبته "لوسي" إن الجاني كان يعاني من الإدمان، كما أنه كان يستغلها ويأخذ منها الأموال، مؤكدة أن هذا الفعل لم يكن الأول، حيث قام بتعليقها من قبل خلال رأس العام الماضي.
وأضافت خلال حديثها للصحيفة: "كان يعتدي علي باللكم في وجهي، وفي أماكن متفرقة من جسدي، كما أنه اعتاد خنقي حتى كنت أصل لمرحلة العجز عن التنفس، فضلا عن منعي من مقابلة أصدقائي".
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