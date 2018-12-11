بالصور| باسل خياط يحتفل بعيد ميلاد زوجته في دبي

احتفل الفنان السوري باسل خياط، بعيد ميلاد زوجته ناهد زيدان، في أحد مطاعم مدينة دبي، ونشر صورتين جمعتهما معًا عبر حسابه بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، خلال أجواء الاحتفال.

وحصدت الصورتان إعجاب عشرات الآلاف من متابعي باسل بعد ساعات قليلة من نشرهما، والذين تمنوا له ولعائلته حياة سعيدة.

وكانت آخر أعمال باسل خياط الفنية مسلسل "الرحلة"، الذي عرض خلال الموسم الدرامي الرمضاني الماضي، وتشارك بطولته مع ريهام عبدالغفور وحنان مطاوع ومي سليم ووليد فواز، وهو من تأليف عمرو الدالي وأحمد وائل، وإخراج حسام علي.

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