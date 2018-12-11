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قدمت الدكتورة مايا مرسى، رئيس المجلس القومي للمرأة، التهنئة إلى هشام سليمان رئيس شبكة قنوات dmc، وﻷسرة برنامج "8 الصبح" على النجاح الباهر الذي حققته القناة لظهور أول إعلامية من متحدي اﻹعاقة على شاشة قناة dmc.
وأعربت الدكتورة مايا مرسي عن سعادتها وحرصها على تلبية الدعوة بأن تكون من أول الضيوف المشاركة في الظهور الأول لرحمة خالد في البرنامج للتعبير عن دعمها ومساندتها وتضامنها مع رسالة القناة بأهمية العمل على دمج متحدي الإعاقة، معربة عن فخرها وسعادتها برحمة، متمنية لها النجاح والتوفيق.
الجدير بالذكر أن قناة dmc أول قناة على مستوى العالم تقدم مذيعة من متلازمة داون على الهواء مباشرة.
شكرا لقرائتكم خبر عن مايا مرسي تعبر عن سعادتها بظهورها مع أول مذيعة مصابة بمتلازمة داون على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة هن وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي هن ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .