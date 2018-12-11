مايا مرسي تعبر عن سعادتها بظهورها مع أول مذيعة مصابة بمتلازمة داون

قدمت الدكتورة مايا مرسى، رئيس المجلس القومي للمرأة، التهنئة إلى هشام سليمان رئيس شبكة قنوات dmc، وﻷسرة برنامج "8 الصبح" على النجاح الباهر الذي حققته القناة لظهور أول إعلامية من متحدي اﻹعاقة على شاشة قناة dmc.

وأعربت الدكتورة مايا مرسي عن سعادتها وحرصها على تلبية الدعوة بأن تكون من أول الضيوف المشاركة في الظهور الأول لرحمة خالد في البرنامج للتعبير عن دعمها ومساندتها وتضامنها مع رسالة القناة بأهمية العمل على دمج متحدي الإعاقة، معربة عن فخرها وسعادتها برحمة، متمنية لها النجاح والتوفيق.

الجدير بالذكر أن قناة dmc أول قناة على مستوى العالم تقدم مذيعة من متلازمة داون على الهواء مباشرة.

​