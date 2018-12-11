فقدان الصبر يسبب لك السمنة وارتفاع ضغط الدم!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - قلّةُ الصبر والتسرّع من أسوأ الصّفات التي من الممكن أن يتحلّى بها الشخص لأنها تعرّضه للكثير من المشكلات.
يُقدّم موقع "mnn" العديد من النصائح للتخلّص من هذه العادة السيئة.
قلّة الصبر تؤدي لوقوعك في الكثير من المشكلات الصحية مثل ارتفاع ضغط الدم والسمنة لأنك تفقدين الصبر على تناول الآيس كريم أو الحلويات على سبيل المثال.
كذلك فإن التسرّع أيضًا يؤدي لفقدان الكثير من المال حيث يذهب الشخص لشراء كل شيء خاصةً في أيام التخفيضات والجمعة السوداء بغضّ النظر عن حاجته لتلك الأشياء.
للتخلّص من هذا العيب والتحلّي بالصبر لا بد أن تدركي أولاً أن لديك مشكلةً وينبغي حلّها، ابدأي بالالتزام في الوقوف بصفوف الانتظار اليومية في حجز تذاكر السينما وأثناء القيادة وغيرها سيُساعدك هذا على اكتساب صفة الصبر.
فكّري في ترك التكنولوجيا لبعض الوقت، لأن وسائل التواصل الاجتماعي والإنترنت بشكل عام من العوامل الأساسية لفقدان الصبر لأن كل شيء تحصلين عليه بكبسة واحدة فقط.
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