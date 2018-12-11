إطلالة مختلفة لبوسي شلبي.. وخبير موضة ينتقدها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة نافع

ظهرت المذيعة بوسي شلبي، أمس، خلال تواجدها في ديفيله عروض الأزياء للمصمم هاني البحيري، واختارت في إطلالتها جبمسوت باللون الأسود، بالقماشة اللامعة، "كات"، مفتوح من منطقة الصدر، مع وجود حزام على منطقة الخضر، ليعطي التصميم أناقة وتبين أنها فاقدة كثير من الوزن في تلك الإطلالة، مع وجود ذيل من الخلف، من الخامة الشيفون، والكرانيش، التي تعتبر موضة رائجة ومستمرة لعام 2018.

ونسقت معه إكسسوار باللون الفضي، إذ اختارت قرط أذن طويل مع إيسوار بسيط لتلك الإطلالة، وحذاء بكعب عال باللون الأسود، وحقيبة يد باللون الأحمر مرسوم عليها عين.

أما عن تصفيفة الشعر، فكانت تختار بوسي تصفيفة الشعر باللون البني الفاتح، أو درجات اللون الأصفر، ولكن في الفترة الأخيرة ارادت أن تخرج عن المألوف من خلال تغير لون شعرها وتحويله للأشقر، التي كانت تتناسب للغاية مع درجة بشرتها، فعتمدت على تصفيفة الكحكة والشعر المرفوع في تلك الإطلالة لتبرز التصميم. واختارت بوسي درجات النيود في لمسات المكياج والتي جاء ملائم لون بشرتها والشعر.

"لون الشعر صريح ومش لايق على لون بشرتها" هكذا علق خبير الأزياء والموضة محمد كمال لـ"الخليج 365"، على إطلالة بوسي، وقال إن الشعر كان يفضل أن يكون اللون هادئ وبسيط دون استخدام كثير من الخصل باللون الأشقر، وعن المكياج فكان مناسب بشرتها.

وعن الإكسسوارت، يقول خبير الموضة: "كان من الأفضل ارتداء كوليه على الرقبة لوجود مساحة أو فتحة صدر واسعة، من نفس تصميم قرط الأذن".

أما الجبمسوت فـ"اللون والتصميم متناسبين لحد كبير وتفصيلة الأكتاف المرفوعة مع الذيل والكرانيس، من أبرز التصميمات الرائجة لموضة فساتين هذا العام"، بحسب "كمال" الذي أضاف أنه كان من الأفضل اختيار حقيبة يد أبسط من التي ارتدها فلا تتناسب مع التصميم الكلاسيك ومع الحذاء.