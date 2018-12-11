ألوان أحمر شفاه تجذب الرجال.. الأحمر ليس منها!

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 2 ربيع الثاني 1440 07:15 مساءً - لطالما ارتبط اللّون الأحمر بقوّة المرأة، جرأتها وأنوثتها الطاغية، فهو السلاح الأوّل الذي قد يراود إلى ذهن الكثير من السيّدات اللّواتي يسعين إلى إظهار جمالهنّ بطريقة ملفتة، سواء في الفساتين، الأحذية أو أحمر الشفاه. سنخصّص هذا الموضوع لتسليط الضوء على ألوان أحمر الشفاه التي تضمن لكِ جذب انتباه الشريك، فهل يجب التقيّد باللّون الأحمر لأحمر شفاه جذّاب؟ بالطبع لا، يمكنكِ اعتماد ألوان أقلّ حدّة، تفي بالغرض مع المستوى ذاته من الجاذبيّة، ولكن بطريقة غير واضحة، ومنها:

لون بنيّ شوكولا:

للّون البنيّ القدرة على منح المرأة إطلالة دافئة وقويّة، لا سيّما في أحمر الشفاه، يجذب الرجل، ولكن بطريقة غير مباشرة، خاصّة أنّ البنيّ لون يتماشى مع جميع ألوان البشرة ولديه القدرة على تغيير لونه حسب لون الشفاه.

اللّون البنيّ المائل إلى الأحمر:

لهذا اللّون فعل أحمر الشفاه بلون أحمر، مع خاصيّة استثنائيّة، وهي تحديد الفم بطريقة طبيعيّة دون أيّ جهد، والفضل يعود إلى لونه الداكن والأغمق من لون البشرة الطبيعيّة. وكحال اللّون البنيّ الشوكولا، فإنّ أحمر الشفاه بلون بنيّ مائل إلى الأحمر، يجذب الرجل لمنحه المرأة إطلالة دافئة وطبيعيّة.

اللّون الورديّ الفاتح

وهل من لون أنثويّ أكثر من الورديّ الفاتح؟ بالطبع لا، لذا ضعي أحمر الشفاه بلون ورديّ لأبراز أنوثتكِ أكثر في نظر شريككِ. أمّا عن طريقة اختيار الدرجة الأنسب للون بشرتكِ، اختاري التدرّجات الفاتحة إنْ كنتِ من صاحبات البشرة السمراء، أمّا التدرّجات الداكنة من الورديّ، فتليق بصاحبات البشرة البيضاء.

لضمان الحصول على شفاه ورديّة ملساء دون جفاف أو تشقّقات، احرصي على تطبيق الخطوتين الآتيتين:

1- التقشير

من أفضل طرق تقشير الشفاه للتخلص من البقع الداكنة وتحفيز الدورة الدمويّة، هي التقشير بمزيج زيت جوز الهند الخام مع بلورات السكّر مرّة أسبوعيّاً، إذْ يمزج المكوّنان وتدلّك بهما الشفتان لمدّة 3 دقائق.

2- الترطيب

هو من الخطوات اليوميّة والرئيسيّة في الروتين اليوميّ للعناية بالشفتين.