ماسكات من الزيوت الطبيعية لبشرة السعوديات في الشتاء

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 2 ربيع الثاني 1440 07:15 مساءً - تحتاج بشرة الصبايا إلى الترطيب والعناية الدائمة خاصة في فصل الشتاء، لتجنب مشاكل الجفاف.

وأهم ما يمكن أن يساعد على هذا الترطيب هو اعتماد زيوت طبيعية لملمس ناعم وبشرة نضرة، لهذا جمعنا لك ماسكات من الزيوت استخدميها دائمًا في الشتاء.

ماسك زيت الصبار مع الزبادي

- ملعقة كبيرة من زيت الصبار

- ملعقة كبيرة من الزبادي

- ملعقة صغيرة من عصير الليمون

اخلطي المكونات مع بعضها في وعاء، ثم ابدأي بتوزيعها على بشرتك بفرشاة.

اتركي الماسك على بشرتك لمدة ربع ساعة، ثم اشطفي وجهك بالماء الفاتر.

كرري الخليط مرة أسبوعيًا في موسم الشتاء خاصة إن كنت من أصحاب البشرة الجافة للحصول على ترطيب قوي.

ماسك زيت القرفة مع العسل

- ملعقة صغيرة من زيت القرفة

- ملعقة صغيرة من العسل

- ملعقة صغيرة من الحليب

اخلطي المكونات مع بعضها وقلّبيها جيدًا حتى يمتزج العسل مع الحليب وزيت القرفة.

وزّعي الخليط على بشرتك جيدًا، واتركيه لمدة 10 دقائق. اشطفي وجهك بالماء الفاتر.

كرري الخليط مرة كل 10 أيام للحصول على بشرة ناعمة وقتل البكتيريا.

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