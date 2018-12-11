تسريحات فير للشعر الطويل وطريقة العناية بها

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 2 ربيع الثاني 1440 07:15 مساءً - تعتمد صاحبات الشعر الكيرلي تسريحات فير للشعر الطويل تتلاءم مع مختلف اطلالاتهن. لكن في البداية لا بدّ من اختيار الطريقة الصحيحة لتجعيد الشعر حتى لا يبدو متطايراً وأشعث.

هناك الكثير من أنواع المستحضرات والكريمات المتوفّرة في الأسواق للشعر الكيرلي، غير أنّ غالبيّتها يحتوي على نسبة من الكحول تسبّب جفاف الشعر وتقصّفه.

لتفادي مثل هذه المشاكل إليك من الخليج 365 هذه الوصفة الطبيعيّة التي تغذّي الشعر وتمنحكِ خصلات طبيعية لـ تسريحات فير للشعر الطويل





كريم للشعر الكيرلي:

2 ملعقة من جل الصبّار

2 ملعقة من زيت جوز الهند الخام

2 ملعقة من زبدة الشيا





يغسل الشعر بالطريقة التقليديّة، ثمّ يجفّف بنسبة 50% بمنشفة من القطن. تمزج المكوّنات السابقة داخل وعاء عميق وتقلّب جيّداً حتى يتكوّن كريم متماسك؛ يطبّق الكريم على الشعر من المنتصف وحتى الأطراف، ثمّ يجفّف الشعر بأداة تجعيد الشعر المرفقة بأدوات المجفّف "السيشوار"، أو يمكنكِ استخدام يديكِ من أسفل لأعلى يعمل جل الصبّار على تثبيت الشعر ولكن دون إلحاق ضرر بالشعر مثلما تفعل المستحضرات الأخرى المتوافرة بالأسوق، أمّا زيت جوز الهند وزبدة الشيا، فكلاهما يحقّقان الترطيب، التغذية واللّمعان، والنتيجة خصلات طبيعية لـ تسريحات فير للشعر الطويل

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