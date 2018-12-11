قصات شعر تناسب الوجه الطويل من نجمات العالم

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 2 ربيع الثاني 1440 07:15 مساءً - الوجه الطويل يتميز بعلامات جمال مختلفة، فمع الذقن الحاد قليلًا، وبروز عظمتي الوجه تتضح ملامح الوجه، ولكي تتألقي أكثر عليك اختيار قصَات شعر تناسب الوجه الطويل.

إليك مجموعة من نجمات العالم صاحبات الوجه الطويل لتستوحي منهن التسريحة المناسبة لك.

الشعر القصير هو الأنسب للـ وجه الطويل، لذا فإن الكثير من النجمات اعتمدنه هذا العام، كونه من قصَات الشعر الأكثر رواجَا هذا العام.

النجمة Cate Blanchett كيت بلانشت اختارت الشعر المتموج قليلًا، والغرة الجانبية مع الفرق بأقصى جانبي الشعر، ووضعت جانب الشعر الآخر فوق أذنها، لإبراز أقراط الأذن.

كما اختارت النجمة تسريحة الشعر الأملس الذي يلامس الأكتاف، مع صبغة البلاتينيوم وفروة الرأس بـ اللون الأسود لتسريحة شعر كلاسيكية، والتي تناسب أكثر الصبية الثلاثينية صاحبة الشخصية الجادة، مع الملامح الرقيقة.

تسريحة الريترو يمكنك اعتمادها مع وجهك الطويل، على طريقة النجمة Emma Stone إيما ستون بشكل انسيابي وناعم، وإن كان ذقنك حادًا جدًا يفضل أن تضعي الشعر كله إلى جانب واحد لإطلالة أكثر بساطة.

أما إذا كنت تفضلين الشعر الطويل، فاختاري التسريحة على جانب واحد، أو اتركي الشعر منسدلًا قليلًا للوراء، أو أحد جانبيه، حتى تبرزي جمال وجهك، مع اعتماد الغرة الطويلة قليلً كـ النجمة العالمية Kelly Rowland كيلي رونالد.

أو اختاري غرة أطول كالتسريحة التي اعتمدتها كيم كاردشيان على أن يكون الفرق في المنتصف مع إرجاع نصف خصلات الشعر للوراء، حتى لا تخفي عظمتي الوجه تمامًا ولئلا يبدو الوجه نحيفًا.

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