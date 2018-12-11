ألوان مناكير متداخلة دافئة لهذا الشتاء

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 2 ربيع الثاني 1440 07:15 مساءً - تداخل ألوان المناكير من الصيحات التي لاقت رواجًا كبيرًا هذا العام، ما يتيح لك استخدام ألوانك المفضلة دفعة واحدة.

يمكنك اختيار أكثر من درجة بألوان دافئة، بشكل منفصل، لكنها ستزيّن نفس الإصبع، كالدرجة بـ اللون الأخضر مع الأبيض، والتي تناسب أكثر أجواء الأعياد بالشتاء.

كما يمكنك اختيار درجات البني المختلفة، كاللون البيج والزيتي والأخضر الفاتح، مع إطار الأظافر بـ اللون الأزرق، والذي يضفي شكلًا أنثويًا ناعمًا، خاصة إن كانت يداك ممتلئتين قليلًا.

الأشكال الهندسية لم تعد جزءًا من الإطلالات فحسب، بل وصلت إلى عالم طلاء الأظافر، كالمربعات البنية، مع الخلفية باللون البيج، المستوحاة من ألوان المشروبات الدافئة في الشتاء.

الدرجات اللامعة يمكنك أن تعتمديها كمحدد يفصل بين اللون والآخر، كالأسود مع الفضي، أو الذهبي مع الأبيض، لإطلالة أكثر كلاسيكية، والتي يمكنك اعتمادها ككل في يد واحدة لمظهر لافت للأنظار.

يمكنك استخدام المناكير الشفاف مع تدرجات البرتقالي النارية الدافئة، والتي تناسب بشكل كبير ذوات البشرة العنبية.

والآن، أخبرينا رأيك أي من ألوان المناكير المتداخلة ستعتمدينها للمسة دافئة هذا الشتاء؟.

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