 إطلالات رانيا يوسف في 2018 جرأة تخط الحدود

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 2 ربيع الثاني 1440 07:15 مساءً - أثار فستان رانيا يوسف الأسود الشفاف، الذي اختارته مؤخراً لحفل اختتام مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، ضجة كبيرة وبلبلة واسعة في الوطن العربي، واعتبره الكثير من الناس ومن نقاد الموضة والصحفيين أنه تجاوز للخطوط الحمراء، لكن إلى جانب الفستان الأسود، كيف كانت اطلالات رانيا يوسف في 2018 بشكل عام؟



اتسمت إطلالات رانيا يوسف في 2018 بالجرأة عموماً، ولاسيما أن خياراتها في الموضة بدت متمردة وخارجة عن المألوف في بعض المناسبات، وإليك بعض الأمثلة.



فستان من الشيفون الأسود أجرأ إطلالات رانيا يوسف:



كما ذكرنا، فإن إطلالة رانيا يوسف في فستان سهرة أسود من الشيفون، كانت إحدى أجرأ اطلالاتها لهذا العام، ولعلها أجرأ إطلالة نجمة عربية أيضاً، وقد اختارته من تصميم اليزابيتا فرانكي Elisabetta Franchi ونسقت معه حقيبة يد صغيرة باللون الأسود ومجوهرات ماسية.





رانيا يوسف في البدلة الرسمية:



إطلالة أُخرى جريئة اعتمدتها رانيا يوسف في مهرجان القاهرة، لكنها هذه المرة لم تكن جريئة بالمعنى الفاضح، بل من ناحية اختيار وتنسيق اللوك، حيث اعتمدت بدلة رسمية باللون الأسود لها ما يشبه الرداء من الشيفون، ونسقت معها قبعة قماشية وحقيبة يد من الجلد الأسود.





فستان ميدي من دولتشي أند غابانا اختارته رانيا يوسف:



شاهدنا رانيا يوسف على السجادة الحمراء في فستان ميدي معرق بالورود، اختارته من دار "دولتشي أند غابانا" Dolce&Gabbana بقصة ضيقة مكشوفة الأكتاف، نسقت معه حقيبة يد باللون الأبيض مزينة بالكريستال من“ميو ميو” Miu Miu وحذاءً كعب عالٍ باللون الزهري.





رانيا يوسف في فستان باللون الأسود:



اختارت رانيا يوسف، لإحدى المناسبات، فستان ميدي باللون الأسود بقصة الكورسيه من الأعلى، والتي بدت مكشوفة بشكل مبالغ به عند منطقة الصدر، وقد نسقت معه مجوهرات ماسية بارزة وصندل كعب عالٍ مزين بالأكسسوارات المعدنية.



شاهدي أبرز إطلالات رانيا يوسف في 2018 وأخبرينا رأيك بها.

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