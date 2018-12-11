ميغان ماركل تصدم الجميع بفستانها وإطلالات غريبة في The Fashion Awards

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 2 ربيع الثاني 1440 07:15 مساءً - أقيم مساء أمس الإثنين10 ديسمبر، حفل توزيع جوائز الموضة The British Fashion Awards في مدينة لندن، والذي يعتبر أحد أهم الاحتفالات الخاصة بعالم الأزياء. وقد حضره هذا العام حشد كبير من النجوم والنجمات من مختلف المجالات الفنية، وبشكل خاص طبعاً مجال الموضة، وكان فيه عدد من المفاجآت ومنها حضور ميغان ماركل Meghan Markle لتقديم جائزة أفضل مصممة أزياء بريطانية.إليك جميع تفاصيل الحفل، بما فيها أجمل وأسوأ الإطلالات.



ميغان ماركل في فستان باللون الأسود على المسرح:



أطلت ميغان ماركل Meghan Markle مساء أمس بشكل مفاجئ وغير متوقع على المسرح في فستان سهرة باللون الأسود بقصة الكتف الواحد من دار “جيفنشي” Givenchy لتقدم جائزة أفضل مصممة أزياء بريطانية، والتي كانت من نصيب صديقتها ومصممة فستان زفافها “كلير ويت كيلير” Clare Waight Keller المديرة الابداعية لدار “جيفنشي” Givenchy.

وقد بدت غاية في الأناقة، ولاسيما أن الفستان أظهر حملها بطريقة جميلة، وقد نسقت معه أكسسوارات ذهبية بارزة، أضافت من خلالها لمسات من العصرية.



أفضل إطلالات حفل جوائز الموضة:



بالرغم من أن الإطلالات الجميلة كانت معدودة على أصابع اليد، غير أن هنالك بعض النجمات اللواتي نجحن في اختيار تصاميم لافتة ومميزة ونذكر منهن عارضة الأزياء الشابة “كايا غربر” Kaia Gerber التي اختارتصميما باللونين الفضي والأسود من “الكسندر مكوين” Alexander McQueen، و”كيندال جينير” Kendall Jenner التي اختارت فستانا براقا باللون الذهبي، و”روزي هنتينغتون وايتلي” Rosie Huntington Whiteley التي تألقت في إطلالة فاخرة باللون الأسود من “جيفنشي” Givenchy.





أسوأ إطلالات حفل جوائز الموضة:



شاهدنا العديد من الإطلالات غير الموفقة في حفل توزيع جوائز الموضة، وأسوأها كانت إطلالة “ريتا أورا” Rita Ora في تصميم مبتذل من “برادا” Prada، وإطلالة “بينيلوبي كروز” Penelope Cruz في فستان ماكسي براق باللون الفضي، وإطلالة “جورحيا ماي جاغر” Georgia May Jagger في بدلة باللون الزهري، اختارتها من دار “ملوبوري” Mulberry.





شاهدي بالصور أبرز إطلالات حفل توزيع جوائز الموضة The British Fashion Awards واختاري بنفسك النجمة الأكثر والأقل أناقة برأيك.

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