كم مرة خطفت إطلالات النجمة يسرا الأنظار على السجادة الحمراء؟

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كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 2 ربيع الثاني 1440 07:15 مساءً - تمتلك النجمة المصرية يسرا تاريخًا حافلًا في عالم الفن، وتُعتبر من النجمات اللاتي مازلنَ محافظاتٍ على هذا التاريخ بقوة، تنافس الكثيرين الموجودين على الساحة الفنية الآن.
الأمر ذاته ينطبق على عالم الموضة والأزياء، فبكل مهرجان تحضر النجمة يسرا باطلالات لافتة للأنظار على السجادة الحمراء، تتمتع بها بروح شبابية لا تشيب، وفي "الخليج 365.نت" سوف نلقي الضوء على أكثر اطلالات النجمة يسرا التي خطفت بها الأنظار من الصبايا الصغار على السجادة الحمراء.
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النجمة يسرا بفستان ملكي من هاس إدريس HassIdriss
بأحد المهرجانات الكبيرة اختارت النجمة يسرا فستانًا باللون الرمادي الفاتح الثلجي من توقيع هاس إدريس HassIdriss، مستوحًى من اطلالات ملكات الرومان، مع لمسة من الكتف المنسدل، وضيّقًا من الخصر، لينزل واسعًا من التول ليخفي المنطقة ما بعد البطن العريضة لديها، لاطلالة كلها شبابية وحيوية.
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يسرا بفستان برسومات الفراش من أنطوان قارح Antoine Kareh
لفتت يسرا الأنظار إليها باعتماد ألوان مبهجة للـ فستان من أنطوان قارح Antoine Kareh بأكمام طويلة تكشف عن منطقة الكتف مع العنق، ليبدو جسمها متناسقًا "الجزء السفلي مع العلوي"، نسقت معه أقراط أذن طويلة من Dima Jewellery لتتماشى مع قصة الشعر القصير التي اختارتها مع الفستان، مع شنطة اليد الصغيرة من بلغاري Bulgari.
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يسرا بفستان بسيط من غريتا كونستانتن Greta Constantine
بالرغم من أنّ تصميم الفستان جاء بسيطًا، لكنه عصريّ بالوقت نفسه، اعتمدت فيه النجمة يسرا على تصميم الكتف المنسدل الرائج بقوة هذا العام، ونسقت معه عقدًا طويلًا يُبرز طولها، من كارتيير، واختارت أن يكون الكلتش عريضًا من توقيع سانت لوران Saint Laurent.
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يسرا بفستان بالكاب الملكي من رامي العلي Rami Al Ali
أعجبنا الفستان الأوف وايت الميدي الطويل، مع الكاب المطرز بالكامل بشكل بسيط وهادئ من رامي العلي Rami Al Ali، واختيارها المميز للعقد باللون الفيروزي ليكسر حدّة اللون من مجوهرات عزة فهمي Azza Fahmy.
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