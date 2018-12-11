كم مرة خطفت إطلالات النجمة يسرا الأنظار على السجادة الحمراء؟

النجمة يسرا بفستان ملكي من هاس إدريس HassIdriss بأحد المهرجانات الكبيرة اختارت النجمة يسرا فستانًا باللون الرمادي الفاتح الثلجي من توقيع هاس إدريس HassIdriss، مستوحًى من اطلالات ملكات الرومان، مع لمسة من الكتف المنسدل، وضيّقًا من الخصر، لينزل واسعًا من التول ليخفي المنطقة ما بعد البطن العريضة لديها، لاطلالة كلها شبابية وحيوية.

يسرا بفستان برسومات الفراش من أنطوان قارح Antoine Kareh لفتت يسرا الأنظار إليها باعتماد ألوان مبهجة للـ فستان من أنطوان قارح Antoine Kareh بأكمام طويلة تكشف عن منطقة الكتف مع العنق، ليبدو جسمها متناسقًا "الجزء السفلي مع العلوي"، نسقت معه أقراط أذن طويلة من Dima Jewellery لتتماشى مع قصة الشعر القصير التي اختارتها مع الفستان، مع شنطة اليد الصغيرة من بلغاري Bulgari.

يسرا بفستان بسيط من غريتا كونستانتن Greta Constantine بالرغم من أنّ تصميم الفستان جاء بسيطًا، لكنه عصريّ بالوقت نفسه، اعتمدت فيه النجمة يسرا على تصميم الكتف المنسدل الرائج بقوة هذا العام، ونسقت معه عقدًا طويلًا يُبرز طولها، من كارتيير، واختارت أن يكون الكلتش عريضًا من توقيع سانت لوران Saint Laurent.