شالات كبيرة الحجم لأناقتكِ هذا الفصل.. أكثر من طريقة لارتدائها

الشال على الرقبة من دون لفّه اختارت عارضة الأزياء العالمية Gigi Hadid ارتداء السكارف على الرقبة، وينسدل كلا الجانبين من الأمام من دون لفّه على الرقبة، لاطلالة أكثر بساطة وعشوائية، وهذه اللفة تضيف طولًا للصبايا، كما أنها مثالية لصاحبة الوزن المتوسط، مع حذاء الكاحل بالكعب السميك.

السكارف مع حزام الخصر إحدى الطرق الكلاسيكية لاعتماد الشال، هو وضعه على الكتف مع تثبيته بـ حزام الخصر، كأن ترتديه على الرقبة من دون لفّه، ومن ثمّ تثبيته بحزام الخصر لاطلالة أكثر رشاقة، كالتي جمعناها لكِ من الفاشينيستا Nicole Warner نيكول وارنر.

الشال مع الشراشيب لاطلالة بسيطة إن كنتِ ترتدين ملابس ثقيلة أو معطف صوف، يمكن في هذه الحالة أن تعتمدي الشال الخفيف حتى لا تشعري بالاختناق، كالشال الشراشيب بالألوان الحيادية من دوقة ساسكس ميغان ماركل، وبرمه على الرقبة، وهذه الطريقة تناسب أكثر الصبايا الطويلات والنحيفات.