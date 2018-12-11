شالات كبيرة الحجم لأناقتكِ هذا الفصل.. أكثر من طريقة لارتدائها

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كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 2 ربيع الثاني 1440 07:15 مساءً - اعتماد الشالات الكبيرة الحجم، أساسي بفصل الشتاء، فحتى مع مرور السنوات تظلّ هذه القطعة صديقةً للصبايا تحديدًا بالأجواء القارصة البرودة، أو مع الصبايا اللاتي لا يفضلن ارتداء الملابس الثقيلة، فيكون الشال هو قطعتهنّ الآمنة، بخاصة مع ظهور فكرة الـ Blanket sacrv الذي يكون بخامات ثقيلة جدًّا كالصوف، وكبير الحجم.
أكثر من طريقة لارتداء الشالات كبيرة الحجم من وحي نجمات وفاشينيستات عالميات.
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الشال على الرقبة من دون لفّه
اختارت عارضة الأزياء العالمية Gigi Hadid ارتداء السكارف على الرقبة، وينسدل كلا الجانبين من الأمام من دون لفّه على الرقبة، لاطلالة أكثر بساطة وعشوائية، وهذه اللفة تضيف طولًا للصبايا، كما أنها مثالية لصاحبة الوزن المتوسط، مع حذاء الكاحل بالكعب السميك.
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السكارف مع حزام الخصر
إحدى الطرق الكلاسيكية لاعتماد الشال، هو وضعه على الكتف مع تثبيته بـ حزام الخصر، كأن ترتديه على الرقبة من دون لفّه، ومن ثمّ تثبيته بحزام الخصر لاطلالة أكثر رشاقة، كالتي جمعناها لكِ من الفاشينيستا Nicole Warner نيكول وارنر.
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الشال مع الشراشيب لاطلالة بسيطة
إن كنتِ ترتدين ملابس ثقيلة أو معطف صوف، يمكن في هذه الحالة أن تعتمدي الشال الخفيف حتى لا تشعري بالاختناق، كالشال الشراشيب بالألوان الحيادية من دوقة ساسكس ميغان ماركل، وبرمه على الرقبة، وهذه الطريقة تناسب أكثر الصبايا الطويلات والنحيفات.
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الشال الـ Blanket scarv
وهو من الصيحات التي ظهرت مؤخرًا، وهذه القطعة يمكن أن ترتديها بأكثر من طريقة، بأن تضعيه على كتفيكِ وتتركيه مفتوحًا كما فعلت العالمية Olivia Palermo أوليفيا باليرمو مع البوت العالي والهوت شورت، أو يمكنكِ برمه على كتفيكِ، أو وضع الحزام على الخصر.
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