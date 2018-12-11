كتب ياسر ابراهيم - الثلاثاء 2 ربيع الثاني 1440 06:49 مساءً - بالفيديو ..أغنيه "فاكره" لمسار إجباري تتخطي ربع مليون مشاهده

اجتازت أغنية "فاكرة" لفريق مسار إجباري، حاجز الربع مليون مشاهدة، وذلك بعد أسبوع من طرحها على قناته الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".

الأغنية من كلمات:تامر مهدي، ألحان:هاني الدقاق، توزيع:فريق مسار إجباري، وتعتبر هي الأغنية الأعلى مشاهدة ضمن أغنيات ألبومهم الجديد.

تتضمن الأغنية الألبوم الجديد للفريق الذي أطلقوا عليه إسم "الألبوم"، بعد مرور 3 اعوام على صدور آخر ألبوماتهم"تقوم وتقع"2015، ضم الألبوم 8 أغنيات ومنهم:"بدايات الحكاوي، كائن فضائي، صياد، نضرني زين".