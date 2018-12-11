كتب ياسر ابراهيم - الثلاثاء 2 ربيع الثاني 1440 06:49 مساءً - لسوء الطقس.. غلق مينائي الإسكندرية والدخيلة

قال رضا الغندور، المتحدث الرسمي باسم الهيئة العامة لميناء الإسكندرية، إن إدارة حركة السفن قررت مساء اليوم الثلاثاء غلق بوغاز مينائي الإسكندرية والدخيلة، نظرًا لارتفاع الأمواج وسرعة الرياح إلى المعدلات التي لا تسمح بحركة اللنشات.

وأضاف «الغندور» أن عمليات الشحن والتفريغ بالسفن المتراكمة على الأرصفة، ودخول وخروج البضائع والشاحنات من وإلى الميناء تستمر بشكل طبيعي رغم غلق البوغاز.