كتب ياسر ابراهيم - الثلاثاء 2 ربيع الثاني 1440 06:49 مساءً - شاهد.. ماجده الرومي تساند راغب علامه بعد أزمته الأخيره

أعلن الفنان اللبناني راغب علامة، تلقيه اتصالا من الفنانة ماجدة الرومي؛ لدعمه بعد اشتعال أزمة بينه وبين نائب كتلة حزب "التيار الوطني الحر" حكمت ديب، بعد التصريحات التي أطلقها "ديب" تجاه "راغب" بأنه يستحق "قطع رأسه"، عقب انتشار أغنية تحمل الطابع السياسي بعنوان "طار البلد".

وكتب "علامة"، عبر حسابه على موقع "تويتر": "اتصلت بي منذ قليل الفنانة الكبيرة ماجدة الرومي، مستنكرة ما حصل بأشد عبارات الاستنكار، وطالبتني بأن أغني الواقع وأغني الحرب على الظلم والفساد.. بصوتنا سوا نهز عرش الفساد صديقتي".

"طار البلد" من تأليف نزار فرنسيس، وألحان جان ماري رياشي، ويدعو راغب علامة فيها الناس للتحرك وإطلاق صرختهم بوجه الوضع السياسي والاقتصادي في البلاد.

