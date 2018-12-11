كتب ياسر ابراهيم - الثلاثاء 2 ربيع الثاني 1440 06:49 مساءً - بعد غياب سنوات .. المطربه "رحمه" تعود للساحه الغنائيه من جديد

تعود المطربة "رحمة" إلى الساحة الغنائية من جديد بعد سنوات من الغياب، على خشبة دار الأوبرا المصرية، بحفل يقام الخميس 27 ديسمبر المقبل.

وأعربت رحمة، في بيان لها الثلاثاء، عن سعادتها بالوقوف مرة أخرى على مسارح دار الأوبرا المصرية، وهو المكان الذي انطلقت منه وتعرف عليها الجمهور المصري والعربي.

وأشارت إلى أنها ستقدم، خلال الحفل، مجموعة من أبرز أغانيها الخاصة والتي حققت نجاحا واسعا منها: ينساني ليه، أه منك، أنا ليك، من الأول كان يقولي، بالإضافة إلى أشهر أغنيات ألبوماخا الأخير " إزاي أنساك".

وأضافت "رحمة" أنها ستقوم بغناء مجموعة من الأغاني الكلاسيكية لنجمات الزمن الجميل منها لنجاة: حبيبي لولا السهر وأما براوه، ولفيروز: سألوني الناس، ولصباح: يانا يانا وبيقولولي توبي، كما ستقدم لعليا التونسية: يا حبايب مصر، وسيكون الختام بلكوكب الشرق أم كلثوم بأغنية فكروني.

يذكر أن المطربة "رحمة" سبق أن أطلقت 3 ألبومات غنائية صورت منها 6 كليبات بالخارج في العديد من الدول منها: إسبانيا ولبنان مع أبرز المخرجين العرب.