كتب ياسر ابراهيم - الثلاثاء 2 ربيع الثاني 1440 06:49 مساءً - حسين منصور: قوائم سوداء للمصانع المخالفة للسلامة الغذائية

اكد الدكتور حسين منصور، رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء،أن هناك اتجاها قويا لعمل قواءم سوداء بأسماء المصانع غير المنضبطة في تطبيق قواعد سلامة الغذاء، وذلك عقب الانتهاء من قانون الغذاء، حيث سيكون هناك عقوبة لتعريفات عقوبة عدم سلامة الغذاء، حيث إنه لا بد من دراستها ومعرفة هل العقوبة ستكون مالية أم غلق للمصنع أو المحال أو مجازاة صاحب المصنع أو المحل لما هو أكثر، وكل ذلك سينص عليه قانون الغذاء.

كما أن عقوبات القانون ستختلف حسب نوع الجريمة نفسها وهل الجريمة مقصودة أم غير مقصودة، خاصة ان قوانين الغذاء الموجودة حاليا غير ملمة بالتفاصيل الخاصة بسلامة الغذاء في الوقت الحالي.

وأضاف "منصور" خلال حواره صباح اليوم مع برنامج "8 الصبح" على قناة "DMC" .

إن الهيئة قامت ايضا بعمل قائمة بيضاء للمصانع التي تطبق قانون الرقابة، وتم وضع هذه القائمة على الموقع الخاص بالهيئة لسهولة تأكد المستهلك من المصانع المنضبطة والمطبقة لكل تعليمات سلامة الغذاء، وبالتالي يمكن للمواطن ان يكون مطمئن شراء المنتج من هذه المصانع.