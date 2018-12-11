كتب ياسر ابراهيم - الثلاثاء 2 ربيع الثاني 1440 06:49 مساءً - اتفرج بالصور - الترجي التونسي يصل أبوظبي استعدادا لكأس العالم للأندية

وصلت بعثة نادي الترجي الرياضي التونسي، حامل لقب بطولة دوري أبطال أفريقيا، إلى العاصمة الإماراتية أبوظبي للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية الإمارات 2018.

وكان نادي الترجي الرياضي التونسي قد حجز مقعده في البطولة بصفته ممثلا للقارة السمراء وذلك بعد تغلبه على نادي الأهلي المصري في مجموع مبارتي الدور النهائي لدوري أبطال أفريقيا حاصدا اللقب. وسيباشر نادي الترجي الرياضي التونسي استعداداته للمواجهة المرتقبة مع الفائز من مباراة نادي العين ممثل دولة الإمارات ونادي تيم ويلينغتون بطلل دوري أوقيانوسيا الساعة الثامنة والنصف من مساء يوم السبت الموافق 15 ديسمبر الجاري على ملعب استاد هزاع بن زايد في مدينة العين.

وتتوفر تذاكر المباريات الخمس التي يستضيفها استاد هزاع بن زايد في مدينة العين للبيع لدى مكتب المبيعات داخل الاستاد يوميا من الساعة 3 عصرا – 10 مساء أو عبر الموقع الإلكتروني: fifa.com/cwc/tickets.

