كتب ياسر ابراهيم - الثلاثاء 2 ربيع الثاني 1440 06:49 مساءً - فتحى سرور يتبرأ من توفيق عكاشة : لم أترافع عنك .. شوف مين نصب عليك

نفى الدكتور أحمد فتحى سرور استاذ القانون والرئيس الأسبق لمجلس الشعب ، انه أو أحد محاميي مكتبه قد تولوا قضية الإعلامى توفيق عكاشة الخاصة بتزوير شهادة الدكتوراة .

وأكد الدكتور فتحى سرور أن المدعو " حسام " الذى يزعم زورا وبهتانا كونه مدير مكتب المحاماة الخاص به ، لا علاقة له بالمكتب من قريب أو بعيد مطالبا السلطات بإتخاذ اللازم تجاه هذا الشخص الذى ينتحل شخصية مدير مكتبه وقوم بالنصب على المواطنين .

كان توفيق عكاشة قد تقدم بالشكر للدكتور أحمد فتحى سرور فقيه القانون، ووصفه بأنه جامعة القانون التى تمشى على الأرض، لأنه ترافع ونقض الحكم الصادر ضده بتزوير شهادة الدكتوراه.

وأضاف خلال تقديمه برنامج "مصر اليوم"، على فضائية "الحياة"، أن الطب الشرعى وكل الشهود فى القضية أكدوا أن هذه شهادته سليمة 100 %، موضحاً أن الطب الشرعى أكد سلامة الشهادة والأختام الخاصة بالخارجية الأمريكية، والقنصلية المصرية فى واشنطن، والخارجية المصرية فى مصر.