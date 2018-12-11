كتب ياسر ابراهيم - الثلاثاء 2 ربيع الثاني 1440 06:49 مساءً - دي إم ديفيلوبمنتس تطلق المرحلة الثانية من منتجع ذي جروف السياحي بالعين السخنة

تطرح شركة "دي إم ديفيلوبمنتس DM Developments"، المرحلة الثانية من أضخم مشروعاتها العقارية "ذا جروف" “The Groove”، تحت مسمى " The waterfront" بقيمة تسويقية مليار ونصف المليار جنيه لكلتا المرحلتين، في العين السخنة.

مشروع The Groove يقع على جبل الجلالة المطل على شاطئ البحر، على بعد 50 دقيقة من القاهرة الجديدة و 35 دقيقة فقط من العاصمة الجديدة، ومن المقرر تسليم كامل الوحدات السكنية في المشروع - الذي يعمل به 30 ألف عامل عند التشغيل – بحلول نهاية عام 2020.

The Groove يُعد أول منتجع سياحي متكامل في العين السخنة، مقامٌ على مساحة 350 ألف متر مربع من إجمالي 2 مليون متر مربع مملوكة للشركة.

قال الدكتور أحمد عبد الحميد، العضو المنتدب لشركة "دي إم ديفيلوبمنتس DM Developments"، إن الشركة نجحت في بيع كامل وحدات المرحلة الأولى التي طُرحتها قبل نحو عشرة أشهر، بقيمة بيعيه تصل لـ 600 مليون جنيه، وهو ما شجع الشركة على طرح المرحلة الثانية، من مشروع The Groove بقيمة تسويقية مليار ونصف المليار جنيه لكلتا المرحلتين.

أوضح الدكتور عبد الحميد، أن المرحلة الثانية للمشروع تحتوي 320 وحدة سكنية، موضحًا أن الشركة تتوقع ان تصل لعماله مباشرة و غير مباشرة الف عامل بالمرحلة الثانية، مشيرًا إلى أن الشركة تستخدم في المرحلة الثانية تقنيات جديدة في مواد البناء لجعل الوحدات مقاومة للحرارة بالصيف وللبرودة بالشتاء.

وتابع الدكتور عبد الحميد في تصريحات صحفية، أن الشركة ساهمت في وضع أسس البنية التحتية والمرافق الأساسية في هضبة الجلالة بالعين السخنة، التي تؤهّل المدينة لتصبح واحدة من أكثر المنتجعات نمواً في مصر للاستثمار العقاري، إذ تسعى دي إم ديفيلوبمينتس لتغيير واجهة العمران السكني بالمدينة.

وأضاف الدكتور عبد الحميد أن The Grooveتم تصميمه ليكون مركز ترفيه متميز لضمان تجربة الرفاهية لجميع أفراد العائلة، ويكون به أول جزيرة تجارية وأكاديمية للإسكواش في العين السخنة، بالإضافة إلى فندق 5 نجوم وبحيرة وخليج و مرسي متكامل الخدمات لليخوت. ويوفر المشروع هوية فريدة ونمط حياة مختلف.

أكد الدكتور عبد الحميد، أن منطقة جبل الجلالة من المناطق الواعدة استثماريًا، موضحًا أنه يجري تطويرها حالياً لتصبح وجهة سياحية عالمية لقضاء الإجازات على ساحل البحر الأحمر، الذي يعد وجهة سياحية متميزة ومنطقة سكنية تتميز بمجموعة واسعة من المنتجعات المعمارية الرائعة. ومن المتوقع أن تكون العين السخنة امتداداً للعمران السكني في وقت قريب".

وأشار الدكتور عبد الحميد إلى أنه من خلال إطلاق مشروع The Groove تهدف الشركة إلى تغيير الثقافة الحضرية عن طريق توفير مسكن استثنائي وخدمات سكنية وفندقية ورفاهية متكاملة مراعياً بناء مجتمع بمعايير بيئية متكاملة وكلها مجتمعة لأول مرة في العين السخنة.

من جانبه أكد د. مصطفى عبد العزيز الرئيس مدير العمليات والاستثمار بمنطقة العين السخنة، أن منطقة العين السخنة هي الحصان الأسود للاستثمار العقاري السياحي خلال الفترة المقبلة خاصة مع اهتمامات الدولة بالمنطقة استثماريا وسعيها لتحويل المنطقة لعنصر جذب سياحي ومجمع تجاري.

أوضح عبد العزيز أن المنطقة مؤهلة لاستيعاب استثمارات تقدر ب١٠٠ مليار جنيه، مشيرا في الوقت ذاته أنه برغم المجهودات المبذولة لاعمار المنطقة إلا أنه ما زالت بحاجة إلى استثمارات جديدة موضحا أنها تستوعب العديد من المطورين.

وتابع أن الدولة تعمل الأن على إزالة كل تعقيدات روتينية من شأنها عرقلة عمل الشركات العقارية في المنطقة كما أنها تقدم حوافز استثمارية للشركات التي ترغب في العمل بالمنطقة الاستثمارية.

أشاد المدير التنفيذي بما أسماه بسعي الشركات للتواجد بالمنطقة ومساهمتها في إعادة تخطيطها بما يتماشى مع تواجهات الدولة وخططها التنموية متوقعا أن تشهد منطقة السخنة الفترة القادمة استثمارات جديدة تقدر ب٢٠ مليار جنيه وتواجد فعال لعدد كبير من شركات التطوير العقاري .

ويقدم The Groove تصميم المنتجع الأكثر تنافسًا مع المناظر الطبيعية الفريدة المكونة من ثلاثة طوابق، والتي توفر مناظر بانورامية، تتمتع بها جميع الوحدات، فضلاً عن منطقة الشاطئ التي تستحوذ على 15٪ من إجمالي مساحة المنتجع على امتداد واحد كيلو متر مقارنة بـ 14٪ من مساحة البناء، إلى جانب 1700 وحدة فقط، مكونة منتجعاً سكنياً وسياحياً متكاملاً وعملياً على مدار العام