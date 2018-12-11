كتب ياسر ابراهيم - الثلاثاء 2 ربيع الثاني 1440 06:49 مساءً - جيش الاحتلال الإسرائيلي يقتل شابا بالرصاص غربي الخليل

قتل جيش الاحتلال الإسرائيلي شابا فلسطينيا كان يقود سيارته عند الجدار الفاصل قرب مدينة الخليل، جنوبي الضفة الغربية، وفق ما أفاد مراسل "سكاي نيوز عربية"، في رام الله، الثلاثاء.

وأطلقت الجيش الإسرائيلي النار على الشاب عمر حسن عواد (27 عاما)، في بلدة إذنا غربي الخليل، مما أدى إلى إصابته بجروح خطرة، نقل على إثرها إلى المستشفى، حيث فارقته الحياة هناك.

وقال الجيش الإسرائيلي إن الشاب الفلسطيني "كان يحاول دهس جنود إسرائيليين" قرب البلدة، قبل أن تطلق قوة إسرائيلية الرصاص عليه فتصيبه في رأسه وكتفه بعدة طلقات.

وترك الجنود الإسرائيليون الشاب ينزف لفترة طويلة، ومنعت سيارات الإسعاف من الوصول إليه فور إطلاق النار عليه، قبل أن تسمح لها بنقله إلى المستشفى في وقت لاحق.