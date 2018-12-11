كتب ياسر ابراهيم - الثلاثاء 2 ربيع الثاني 1440 06:49 مساءً - أعلن رئيس المجلس الأوروبي الدعوة لقمة أوروبية حول بريكست

أعلن رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك الدعوة إلى قمة أوروبية الخميس في بروكسل ستخصص لمناقشة ملف بريكست، رافضاً التفاوض مجدداً حول الاتفاق بين الاتحاد والمملكة المتحدة.

وكتب توسك على تويتر، مساء الاثنين، بعدما أعلنت رئيسة الوزراء البريطانية، تيريزا ماي ، إرجاء التصويت في البرلمان على اتفاق بريكست ، بأن الاتحاد لن يتفاوض مجدداً حول الاتفاق بما فيه الجانب الأمني، إلا أنه أشار إلى استعداد الاتحاد لمناقشة كيفية تسهيل المصادقة البريطانية".

وأجرى توسك مشاورات مع قادة الدول الأوروبية الـ 27 بعدما قررت تيريزا ماي تأجيل التصويت على الاتفاق الذي كان مقررا الاثنين.

وكانت رئيسة وزراء بريطانيا تراجعت في وقت سابق الاثنين عن التصويت على اتفاق خروج بلادها من الاتحاد الأوروبي إلى أجل غير محدد، بعد أن شعرت على ما يبدو باحتمال خسارتها بنسبة كبيرة قد تدخل البلاد في فوضى أكثر مما شهدته منذ بدء مفاوضات الانفصال.