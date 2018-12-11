كتب ياسر ابراهيم - الثلاثاء 2 ربيع الثاني 1440 06:49 مساءً - في حادث مروع - مصرع 4 أشخاص و إصابة 22 آخرين بالشرقية

أكد مصدر بمديرية الصحة بالشرقية، أن عدد ضحايا حادث التصادم بطريق "ههيا – الزقازيق" ارتفع لـ 4 وفيات و22 مصابا.

وأضاف المصدر، أن مستشفي ههيا المركزى استقبل 6 مصابين، ومستشفي الأحرار التعليمي بمدينة الزقازيق استقبل 16 مصابًا، وأوضح المصدر أنه تم التحفظ على 3 جثث بمشرحة مستشفى ههيا وجثة بمشرحة مستشفى الأحرار تحت تصرف النيابة العامة التى تولت التحقيقات.

وكان اللواء عبدالله خليفة مدير أمن الشرقية تلقي إخطارًا من، اللواء محمد والى مدير المباحث الجنائية يفيد بوقوع حادث تصادم سيارة ميكروباص بأخرىري نقل بطريق "الزقازيق- ههيا" أمام قرية العدوة، وبالانتقال والفحص تبين وفاة 4 وإصابة 22 شخصًا جراء الحادث.