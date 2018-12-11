كتب ياسر ابراهيم - الثلاثاء 2 ربيع الثاني 1440 06:49 مساءً - جلسة نقاشية حول قصص نجاح الشركات المصرية فى دول القارة السمراء​​​​​​​

عقدت على هامش المعرض الافريقى الأول للتجارة البينية جلسة نقاشية حول عدد من قصص نجاح الشركات المصرية فى إفريقيا شارك فيها كل من المهندس حسام فريد، رئيس مجلس إدارة شركة الوايلر فريد للطلمبات، والدكتور شريف الجبلي، رئيس مجلس إدارة شركة بولي سيرف للأسمدة والكيماويات، ومحمد عاطف مدير عام بشركة السويدى إليكتريك نيابة عن المهندس أحمد السويدي، رئيس مجلس إدارة مجموعة السويدى إليكتريك.

وقال المهندس حسام فريد رئيس مجلس إدارة شركة الوايلر الفريد للطلمبات أن السوق الافريقي سوق واعد يمتلك فرصاً تجارية ضخمة أمام الصادرات المصرية، لافتاً إلى أن حجم واردات السوق الإفريقى يبلغ 500 مليار دولار في حين أن الصادرات المصرية لإفريقيا تبلغ 3 مليار دولار فقط.

وأضاف أن أهم القطاعات الإستثمارية الواعدة بالسوق الإفريقى تشمل الطاقة والبنية التحتية والبرمجيات وتكنولوجيا المعلومات والزراعة والتعدين والنقل.

ولفت إلى أهمية إتفاقية التجاره الحرة القارية الإفريقية في تعزيز معدلات نفاذ الصادرات المصرية للأسواق الإفريقية، مشيراً إلى أن أهمية تدشين منظومة لضمان التبادل التجاري الافريقي البيني وذلك من خلال الاتحاد الافريقي بالاضافه الي تفعيل اليه لضمان الصادرات المصرية بالأسواق الإفريقية

وأشار الدكتور شريف الجبلى رئيس مجلس ادارة مجموعه بولي سيرف للاسمده والكيماويات إلى إمكانية مضاعفة الصادرات المصرية للأسوق الإفريقية 5 مرات خلال السنوات الـ5 المقبلة ، لافتاً إلى أهمية التوسع في إنشاء مراكز لوجيستية مصرية بكافة دول القارة الإفريقية.

وأضاف أن هناك عدد من الدول الإفريقية تمتلك فرصاً تجارية إستثمارية أمام الصادرات ورؤوس الأموال المصرية، مشيراً إلى أن هذه الدول تشمل كينيا وتنزانيا وموزمبيق وروندا وأوغندا.

وأشار محمد عاطف ممثل شركة السويدى للكابلات إلى أهمية تفعيل التعاون بين الشركات المصرية بالأسواق الإفريقية، لافتاً في هذا الصدد إلي ضروره الاهتمام بمشروعات الطاقة بالقاره الافريقيه باعتبارها حجر الاساس للتنميه الصناعيه الشاملة.

هذا وقد شهدت الجلسة توقيع مذكرتي تفاهم بين مجموعة السويدى إليكتريك والبنك الافريقى للاستيراد والتصدير "أفريكسيم بنك" لتمويل وتيسير مشروعات وأنشطة مجموعة السويدي في قارة أفريقيا، فضلاً عن توقيع مذكرة تفاهم بين مجموعة السويدى إليكتريك وشركة المقاولون العرب والبنك الافريقى للاستيراد والتصدير "أفريكسيم بنك" للتعاون في مشروع إنشاء سد تنزانيا.