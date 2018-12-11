كتب ياسر ابراهيم - الثلاثاء 2 ربيع الثاني 1440 06:49 مساءً - مصرع شخصين وإصابة ٥ آخرين في حادث دهس مروع - فيديو

لقي شخصان مصرعهما، وأصيب خمسة آخرون في حادث دهس مروع بأحد الطرق في الصين.

اظهر مقطع الفيديو الذي وثقته كاميرا المراقبة، سيارة تسير بطريقة غريبة يبدو أن سائقها فقد السيطرة على عجلة القيادة وقام بدهس عدد من الأشخاص والاصطدام بسيارة متوقفة على جانب الطريق.

ووفقا لموقع لايف ليك، لقي شخصان مصرعهما على الفور بينما أصيب خمسة آخرون وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وألقت الشرطة القبض على السائق.