كتب ياسر ابراهيم - الثلاثاء 2 ربيع الثاني 1440 06:49 مساءً - وزير الشباب يزور جهاز تنمية المشروعات لمتابعة مراحل المسابقة

قام الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بزيارة لمقر جهاز تنمية المشروعات علي رأس وفد من الوزارة حيث كان في استقباله نيفين جامع الرئيس التنفيذي للجهاز و لفيف من قيادات الجهاز.

وقد تناول اللقاء فتح المزيد من سبل التعاون بين الوزارة والجهاز بهدف نشر ثقافة فكر العمل الحر بين الشباب وتشجيعهم على اقامة مشروعات صغيرة تساهم في مسيرة التنمية الاقتصادية وتوفر للشباب فرص عمل مجدية ولائقة.

كما تمت مناقشة المراحل التنفيذية لمسابقة “مفتاح مشروعك “والتي تقيمها وزارة الشباب والرياضة وجهاز تنمية المشروعات بجميع محافظات الجمهورية لدعم رواد الاعمال وتشجيعهم علي إقامة مشروعات مبتكرة في مختلف المجالات.

وصرحت نيفين جامع بأن اللجنة التي تم تشكيلها من خبراء وزارة الشباب والرياضة والجهاز قد انتهت من المرحلة الاولى من مسابقة "مفتاح مشروعك" والتي تم فيها الفرز المبدئي للطلبات واختيار الشباب الذين تنطبق عليهم شروط المسابقة المعلن عنها والمؤهلين للدخول في المرحلة الثانية وقد تم اختيار 792 متقدم ممن انطبقت عليهم الشروط و لديهم افكار مشروعات قابلة للتنفيذ من إجمالي 2306 متقدم.

وسوف تتضمن المرحلة الثانية دورات تدريبية مجانية للمرشحين لتدريبهم علي كيفية إعداد خطة العمل للفكرة الخاصة بهم وتحويلها الى مشروع ذو جدوى اقتصادية حتى يتسنى لهم بنهاية الدورة التدريبية عرض فكرة مشروعاتهم في شكل منظم وواضح ليتم المفاضلة واختيار افضلها .وستبدأ المرحلة الثانية في الفترة من 11 وحتى 18 ديسمبر بمراكز الشباب بمختلف محافظات الجمهورية.

وجدير بالذكر ان جهاز تنمية المشروعات سيقوم بمشاركة الفائزين النهائيين بالمسابقة والذى سيبلغ عددهم 81 شابا على مستوى الجمهورية بمبلغ 100 ألف جنيه إضافة إلى تقديم كافة الخدمات الغير مالية والتدريبية الخاصة بهذه المشروعات حيث يقوم بتدريب الشباب الفائز علي كيفية إدارة المشروع واعداد دراسة الجدوى وخطة التنفيذ والدراسات التسويقية واستخراج الموافقات والاوراق الرسمية للمشروع من خلال نظام الشباك الواحد بجميع فروع الجهاز. كما توفر وزارة الشباب والرياضة أماكن إقامة هذه المشروعات داخل مراكز الشباب.

ومن جهة اخرى أشارت نيفين جامع - خلال الاجتماع ان الجهاز على استعداد لدراسة كافة مقترحات المشروعات المقدمة للمسابقة وتقديم التمويل اللازم وفقا للشروط المعمول بها بالجهاز .