كتب ياسر ابراهيم - الثلاثاء 2 ربيع الثاني 1440 06:49 مساءً - علشان الفاتورة تقل .. طرق لترشيد استخدام المياه بالمنزل

عرض مقطع فيديو سبع طرق لترشيد استهلاك المياه داخل المنزل. ١- ضع زجاجة مياه ممتلئة داخل طارد المياه بالمرحاض لتقليل الماء المستخدم. ٢- أغلق الصنبور أثناء غسيل الأسنان. ٣-بدلا من ترك المياه تذهب سدى بينما تختبر حرارتها جمعها لرى النباتات أو مسح الأرضيات. ٤- أغلق المياه أثناء وضع الشامبو أو سائل الاستحمام. ٥-املأ وعاء بالمياه لغسيل الأطباق بدلا من الماء الجاري. ٦-استخدم كميات محسوبة من المياه الساخنة المعدة مسبقا والباردة الموضوعة في الثلاجة. ٧- أغلق المياه أثناء غسيل يديك.

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