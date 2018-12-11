كتب ياسر ابراهيم - الثلاثاء 2 ربيع الثاني 1440 06:49 مساءً - شوفوا الخفة واللياقة في سرقة لعبة الدباديب - فيديو

استولت كاميرات المراقبة في إحدى المناطق بتايوان على مقطع فيديو صادم للص، يتمكن من سرقة آلة لعبة المخلب بسهولة، بفضل مرونة جسده.

ظهر الرجل يسير في ممر ويقترب من اللعبة، قبل أن يزحف داخل فتحة صغيرة أسفل الآلة، ويتمكن من دخولها بسهولة كبيرة، ويسرق الألعاب من داخلها.

ويمكن رؤية الرجل يخرج بنفس الطريقة دون أي معاناة، ويختفي من أمام الكاميرات وكأن شيئا لم يحدث.