كتب ياسر ابراهيم - الثلاثاء 2 ربيع الثاني 1440 06:49 مساءً - الأناضول.. اصابة شخصين فى هجوم مسلح على نقطة امنية بتركيا

أصيب مدير أمن ولاية ريزة ألتوغ وردي اليوم الثلاثاء، بعيارات نارية بعد تنفيذ هجوم مسلح على مبنى المديرية، حسبما أفادت وكالة "الأناضول". وذكرت الوكالة التركية، أن شخصين آخرين أصيبا أيضا خلال الهجوم، دون التطرق إلى حالة المصابين الثلاثة ونوع الإصابات. وأشارت الوكالة إلى أن سيارات الإسعاف توجهت إلى المبنى فور سماع صوت عيارات نارية داخله ونقلت "وردي" والمصابين الآخرين إلى المستشفى. وعقب الحادث طوقت شرطة الولاية (شمال تركيا) محيط المبنى فيما دخلت قوات التدخل السريع إليه.

شكرا لقرائتكم خبر عن الأناضول.. اصابة شخصين فى هجوم مسلح على نقطة امنية بتركيا على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة البشاير وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي البشاير ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .