كتب ياسر ابراهيم - الثلاثاء 2 ربيع الثاني 1440 06:49 مساءً - ملكة الفلفل الحار تتحدى برودة الطقس في الصين - فيديو

استطاعت امرأة الفوز بمسابقة لتناول الفلفل الحار في الصين في دقيقة واحد.

وفقا لما نشرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، عثر سكان مدينة ييتشون بمقاطعة جيانغشي على فكرة مميزة، للتخلص من الطقس البارد بالجلوس في المياه الممزوجة بالفلفل الحار، ومشاهدة من يستطيع الفوز بلقب أفضل متناول للفلفل الحار لتتويجه.

يشارك في الأمر عدد كبير من السكان وسكان المقاطعات المجاورة أيضا، وتمكنت "يي هوان" من تناول 20 من الفلفل الحار في دقيقة واحدة لتتوج باللقب الفائز "ملكة الفلفل".

يذكر أن درجة الحرارة بتلك المنطقة وصلت إلى 2 درجة مئوية.