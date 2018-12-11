كتب ياسر ابراهيم - الثلاثاء 2 ربيع الثاني 1440 06:49 مساءً - سقوط طالب من الطابق الثالث بمدرسة بشبرا الخيمة

سقط طالب بالصف السادس الابتدائي من الطابق الثالث بمدرسة الشهيد أحمد إبراهيم الابتدائية بحي غرب شبرا الخيمة بسبب غياب مدرسة الفصل، وتم نقل الطفل للمستشفى. وقرر طه عجلان، وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، إحالة الواقعة إلى الشئون القانونية لاتخاذ اللازم، مشيرا إلى أنه سيتم محاسبة المقصرين وإرسال لجنة من المديرية للتحقيق. فيما طالب أولياء الأمور بالمدرسة المسئولين بتركيب المصبعات الحديدية حفاظا على أرواح الطلاب خاصة في المرحلة الابتدائية.

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