كتب ياسر ابراهيم - الثلاثاء 2 ربيع الثاني 1440 06:49 مساءً - رجل يحاول الانتحار بإلقاء نفسه من أعلى ممرات مطار بالسعودية

تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يرصد رجلا يحاول الانتحار من فوق سطح أحد ممرات مطار الملك فهد الدولي، في الدمام بالمملكة العربية السعودية.

اظهر مقطع الفيديو رجلا تسلق فوق السطح وحاول الانتحار بإلقاء نفسه من الأعلى، حيث تدخل رجال الدفاع المدني محاولين إنقاذ الأخير وإقناعه بالعدول عن فكرة الانتحار، ووفقا للمواقع السعودية، أن الرجل مريض نفسي وله ملف طبي بإحدى المستشفيات النفسية.