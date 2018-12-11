كتب ياسر ابراهيم - الثلاثاء 2 ربيع الثاني 1440 06:49 مساءً - وزير الداخلية يلتقي وزيرة الأمن الداخلي الأمريكي لتعزيز مكافحة الإرهاب

استقبل اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، كريستين نيلسن وزيرة الأمن الداخلي الأمريكي التي تقوم بزيارة رسمية للبلاد على رأس وفد رفيع المستوى من وزارة الأمن الداخلي الأمريكي.

تناول اللقاء استعراض المستجدات الراهنة للأوضاع الأمنية على الساحتين الإقليمية والدولية وأنشطة التنظيمات الإرهابية وتداعياتها على حالة السلم والأمن في مجتمعات الشرق الأوسط.

وركزت المناقشات على أوجه التعاون بين الجانبين في مجالات العمل الشرطي بما يُسهم في تحقيق الأهداف المشتركة لمواجهة العناصر الإرهابية المتطرفة ومكافحة الجريمة المنظمة العابرة للقارات من خلال تبادل المعلومات وتعضيد القدرات الأمنية والمهارات الوظيفية.

ومن جانبها أعربت وزيرة الأمن الداخلي الأمريكي عن تقديرها لنجاح الأجهزة الأمنية المصرية في مجال مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، وتوجيه ضربات استباقية وضبط العديد من الخلايا الإرهابية وإحباط مخططاتها، فضلًا عن نجاحها في الحد من ظاهرة الهجرة غير الشرعية.

وأوضحت استعداد وزارة الأمن الداخلي الأمريكي تقديم أوجه الدعم التقني والفني والتعاون مع الأجهزة المختصة بوزارة الداخلية.

من جانبه أكد اللواء محمود توفيق، خلال اللقاء على ضرورة مضاعفة الجهود الدولية وتعميق أُطر التعاون بين الأجهزة الأمنية لمواجهة المخاطر التي أصبحت في غالبها عابرة للحدود ومؤثرة بتداعياتها على أمن واستقرار الشعوب، مؤكدًا على استعداد الوزارة الكامل لتطوير أوجه التعاون مع الأجهزة الأمنية بالدول الصديقة إدراكًا لأهمية وقيمة العمل المشترك في بلوغ الأهداف المشتركة.