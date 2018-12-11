كتب ياسر ابراهيم - الثلاثاء 2 ربيع الثاني 1440 06:49 مساءً - التنمية المحلية: تطبيق منظومة شاملة للقضاء على القمامة قريبا

قال اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، إنه من حق كل مواطن مصري أن يرى شوارع محافظته بمنظر جميل دون وجود للقمامة.

وتابع "شعراوي"، خلال لقائه مع الإعلامية رانيا هاشم ببرنامج "مانشيت" المُذاع عبر فضائية "ONE" أن الأزمة التي نواجهها مع وجود القمامة هو تراكمها منذ فترات، فأصبح هناك كميات كبيرة جدًا منها في بعض الأماكن، وبالتالي التصرف فيها يحتاج إلى معدات وإمكانات مادية تفوق القدرات الحالية للوزارة.

وأشار إلى أنه عرض الأمر على الرئيس عبد الفتاح السيسي، فلم يعترض وطالب بوضع منظومة شاملة من خلال الإمكانيات المتاحة، مشيرًا إلى أنهم عرضوا عليه أكثر من منظومة وفكرة وسوف يتم الاختيار والتطبيق في القريب العاجل.

وأفاد "شعراوي"، بأن المبادرة التي أطلقتها الوزارة، تحت شعار "صوتك مسموع" والتي تهدف إلى تلقي الشكاوى والإجابة عليها، معظم ما جاء لهم من خلالها شكاوى خاصة بالقمامة.

وأوضح وزير التنمية المحلية، أنه بمجرد تلقي الشكوى من المواطن بمكان القمامة يتواصل مع المحافظ المختص ويتم إزالتها في غضون ساعة أو اثنتين، مشيرًا إلى أن هناك عددا من الشكاوى الأخرى التي يستقبلها من خلال المبادرة وعلى رأسها التعديات والإزالات، وفساد المحليات.