كتب ياسر ابراهيم - الثلاثاء 2 ربيع الثاني 1440 06:49 مساءً - سقوط مروع لمراهقتين حاولا تسلق الجدار الحدودي للمكسيك

سقطا مراهقتان من غواتيمالا قبالة الجدار الحدودي بالمكسيك على ارتفاع 18 قدما، بينما كانا يحاولان دخول الولايات المتحدة بشكل غير قانوني.

اللقطات التي عرضها موقع لايف لايك أوضحت محاولة قيام مجموعة من المراهقين للتسلل عبر الجدار الحدودي شرق ميناء سان لويس، للدخول لولاية أريزونا، بحسب تصريح لهيئة الجمارك وحماية الحدود الأمريكية.

وقال مسئولون: إن الفتاتين تبلغ إحداهما 14 عاما والأخرى 17 عاما، وأصيبت الفتاة الأولى بجروح خطيرة، وقامت عناصر من دوريات حرس الحدود بالتوجه لموقع الحادث، وتقديم المساعدة الطبية للمراهقين المصابين، وتم احتجاز الأربعة الآخرين.