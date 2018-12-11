كتب ياسر ابراهيم - الثلاثاء 2 ربيع الثاني 1440 06:49 مساءً - رئيس الوزراء يغادر إلى تنزانيا لحضور توقيع عقد سد ستيجلر

غادر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء إلى دولة تنزانيا لحضور توقيع عقد مشروع سد ستيجلر جورج المقرر له غدا الأربعاء الذي تنفذه هناك شركة المقاولون العرب، رافقه الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء ومحمد عبد العاطي وزير الري ومحسن صلاح رئيس مجلس ادارة المقاولون العرب واللواء كامل الوزير رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

ومن المقرر أن تنفذ شركة المقاولون العرب السد بجميع مراحله بالتعاون مع شركة السويدى التى ستتولى تنفيذ محطة كهربائية ضمن المشروع، وكانت المقاولون العرب، قد فازت في مناقصة لتصميم وبناء سد ستيجلر جورج الضخم والذي سيتم تأسيسه على ضفاف سد الروفيجي بتنزانيا وتعتبر تنزانيا السد واحدا من أهم المشروعات الوطنية لتوليد الطاقة، واختيار شركة مصرية لتنفيذه يعد ثقة كبيرة في القدرات المصرية.

وكشف المهندس محسن صلاح رئيس مجلس إدارة شركة المقاولون العرب، ان سد "ستيجلر جورج" الذى فازت الشركة بمناقصة إنشائه مؤخرا بتنزانيا على نهر روفيجى تصل تكلفته الاستثمارية إلى نحو 3 مليارات دولار تقريبا وتموله الحكومة التنزانية بالكامل.