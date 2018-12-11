كتب ياسر ابراهيم - الثلاثاء 2 ربيع الثاني 1440 06:49 مساءً - الكرملين يعلق على تصريحات بومبيو بشأن ارسال القاذفتين لفنزويلا

رفض الكرملين انتقاد الولايات المتحدة نشر قاذفات استراتيجية روسية في فنزويلا.

ورد وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، على وصول قاذفتين من طراز "تو-160" القادر على حمل قنابل نووية إلى فنزويلا أمس الاثنين بالتغريد على (تويتر)، قائلاً "على الشعبين الروسي والفنزويلي أن يريا هذا الأمر على حقيقته: حكومتان فاسدتان تهدران المال العام، وتدهسان الحرية في حين يعاني الشعبان".

ورفض ديمتري بيسكوف، المتحدث باسم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، تصريح بومبيو ووصفه "بغير الدبلوماسي" و "غير المناسب".

وقال للصحافيين، اليوم الثلاثاء، إن مثل هذا الانتقاد يبدو غريباً من دولة "ميزانيتها العسكرية كافية لإطعام قارة إفريقيا بأكملها".