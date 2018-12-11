كتب ياسر ابراهيم - الثلاثاء 2 ربيع الثاني 1440 06:49 مساءً - وزير التعليم السعودى يعلن موعد تدريس الفلسفة بالمدارس

تخوض المدارس السعودية خلال الفصل الدراسي القادم، تدريس منهج "مهارات التفكير الناقد و الفلسفة" للمرحلة الثانوية، بحسب ما كشفه وزير التعليم الدكتور أحمد بن محمد العيسى، خلال تدشينه برنامج مهارات التفكير الناقد والفلسفة لمعلمي ومعلمات المهارات الحياتية في التعليم الثانوي "نظام المقررات".

وأبان الدكتور العيسى أن المقرر الجديد يهتم بالتفكير الناقد، وإعطاء الطلاب والطالبات جرعة في مجال التفكير الناقد والفلسفة، كأول مقرر يقدم في نظام تعليم المملكة العربية السعودية، والذي يهتم بتعزيز مهارات التفكير واستخدام الأدوات الصحيحة، والتعرف على ما يدور في هذا الفلك من نظريات ومعارف متأصلة.

ولفت العيسى إلى "أن المقرر الجديد سيكون جزءاً من مقرر المهارات الحياتية في المرحلة الثانوية، ونتطلع أن يكون مقرراً مستقلاً في المستقبل، ونتطلع أن نطبق هذا المنهج في جميع مراحل التعليم، وليس فقط في المرحلة الثانوية".

وعلق وزير التعليم بقوله: "أعتقد أن جميع الطلاب في مختلف المراحل والمستويات بحاجة إلى مقرر لتنمية مهارات التفكير لتعزيز جوانب التفكير النقدي والمساهمة في تطوير مهارات القرن 21، نظير أهمية هذا المقرر لطلاب المرحلة الثانوية، الذين هم بحاجة إلى تعزيز التفكير الإبداعي واستخدام الأدوات الصحيحة، والذي تم بذل الجهد الكبير في سبيل إعداد هذا المقرر، بمشاركة محللين ومتخصصين من الفريق الاستراتيجي.

وذكر المتحدث الرسمي لوزارة التعليم مبارك العصيمي لـ "العربية.نت" بقوله: "هذه الخطوة تأتي في إطار تطوير مناهج المرحلة الثانوية وتعزيز التفكير الناقد من خلال إدخال مبادئ الفلسفة في هذه المرحلة بالإضافة لمبادئ القانون".