9 أفكار لارتداء "قمصان النوم" بالشتاء دون الشعور بالبرد

تعتزل الكثير من النساء ارتداء قمصان النوم في فصل الشتاء نتيجة برودة الجو، لذلك تقدم لكِ "هن" طرق مختلفه لارتداء "اللانجري" في الشتاء دون خوف من البرد.
1- يمكن اللجوء لارتداء القميص المصنوع من القطيفة.
2- اتركي بجانبك روب ثقيل مصنوع من القطن أو القطيفه ليساعدك في التنقل بالمنزل دون الشعور بالبرد.
3- يمكن استبدال اللانجري بالبلوفر الصوف "هاي سايز".
4- يمكن استخدام الدفايه لتدفئة الجو بالمنزل.
5- بدلا من ارتداء اللانجري الساتان أو الحرير يمكن استبداله بفساتين السهرة القصيرة أو ذات الظهر المكشوف.
5- يمكن ارتداء الـ"هوت شورت" مع القميص الطويل بألوان مختلفه، أو حتى قميص الزوج.
6- تناول المشروبات الساخنه والأعشاب التي تساعد على تدفئة الجسم.
7- أرتداء "اللكولك" بأشكال بسيطة.
8- يمكن تجهيز المنزل من الصباح وتدفئة بشوي الذرة أو البطاطا أو عمل بعض الأكلات التي تلجأ لاستخدام الفرن الذي يؤدي لتدفئة المنزل.
9- ارتدء القميص الطويل ومن تحته الشراب القطني الطويل.
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