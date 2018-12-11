الملكة رانيا العبدالله لنجوم السوشال ميديا: "لذا أتيتكم"!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - نشرت الملكة رانيا العبدالله عبر حسابها الخاص في إنستغرام مجموعة فيديوهات من كلمتها التي ألقتها خلال حضورها قمة التواصل الاجتماعي 2018 والتي أقيمت في مدينة دبي الإماراتية.

وكانت الملكة رانيا حصدت جائزة شخصية العام المؤثرة من سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وذلك تقديرًا لتأثيرها في السوشال ميديا فيما يخص خدمة بعض القضايا الهامة في الوطن العربي والعالم.

وتحدثت عن مواقع التواصل الاجتماعي وتأثيرها بحضور مجموعة من المؤثرين في الوطن العربي. وقالت الملكة رانيا أن الحقائق لا تمارس سطوتها في العالم الافتراضي، مضيفة بانها غير مغرية في هذا العالم.

واستطردت ان الحقائق عادة ليست هي نجمة التداول والإعجاب، ومكانة الحقيقة أصبحت تتراجع امام سخونة الخطاب العاطفي والإشاعات المثيرة، لافتة إلى أن "للحقيقة علينا حق، ولنسعى ان تكون للحقائق الكلمة الأخيرة".

وحملت الملكة رانيا العبدالله مسؤولية كبيرة للمؤثرين ومستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدة أن وراء كل بوست ولايك يقوم بها أي شخص مسؤولية كبيرة.

وأكدت الملكة أنه وبالرغم من ثبات القيم الإنسانية إلا أن غمرة التحديثات التي تنهال على العالم قد تحرف البوصلة لدى البعض، قائلة "لذا أتيتكم" مُطالبة المؤثرين في هذه المواقع استغلال وقتهم من أجل التأثير على الناس وحشد الدعم لكل من يحتاجه، وأضافت "كونوا طيبين مع بعض".

وتواجد في قمة التواصل الاجتماعي عدد كبير من نجوم السوشال ميديا سواء من السياسيين أو المشاهير.