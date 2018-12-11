بالصور| إطلالة جريئة لرانيا يوسف بفستان مفتوح.. ومتابعون يعلقون

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-نرمين الجلاد:

تألقت الفنانة رانيا يوسف في جلسة تصوير لصالح إحدى المجالات، بفستان جريء مكون من قطعتين، باللون الأسود "جيت بلاك"، وذات فتحه صدر على شكل حرف "v" مطرزة بالكامل بنفس لون الفستان، وتميز التصميم بفتحة ساق طويلة على جانب الفستان.

وعلق خبير الموضة محمد كمال لـ"الخليج 365"، "أن تصميم الفستان بسيط تقليدي، ولكنه مناسب لقوام رانيا، واعتمد التصميم على قماش الورد الجاهز".

واعتمدت رانيا على مكياج ناعم وكنتور كامل للوجه، وركزت على رسمة العين بتدرجات اللون الذهبي والبني، واختارت أحمر شفاه باللون الفوشيا الهادئ. ووضعت رانيا حلق (بيرسنج) بطن على شكل دمعه عين باللون الفضي

واختارت رانيا تصفيف الشعر المموج، ونسقت الفستان مع إكسسورات بسيطة، فارتدت حلق "شراشيب" باللون الأسود، وخاتم ضخم من نفس اليوم.

وتباينت تعليقات متابعوها على "إنستجرام" ما بين مُجب بالإطلالة، إذ قال حساب يدعى "nemo6101": "زي القمر بحبك أوي وأنا كمان بعشق الأسود وعامله شعري أسود زيك من كتر ما بحبك"، وقال آخر يدعى "raniayoussef": "أنتي قمر طول عمرك"، أما "rania_rere" قالت: "جمال وأناقة وذوق رفيع"، و"momo_3791319": "مين عاملك الميكب تحفة اتعاملي معاه علطول"، و"abdelrazekjalal": "كلما تكبرين تذيدين حلاوة وجمالا ورغبة".

وتعليقات أخرى ساخرة، إذ يقول حساب "opeedallah": "أنتي لسه هترفعي (...)"، و"ibraheem_club": "طيب الفستان والبطانة وقعت كمان؟"، و"asaidsadi": "البطانة بتترفع".