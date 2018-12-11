لـ"الحُضن" أنواع خمس.. هل تفعلهم جميعا؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة نافع

لكل إنسان طريقته الخاصة في التعبير عن حالة الحب المتواجدة بداخله، سواء بالكلام والعبارات، أو الأفعال كالعناق، التي له فوائد عديدة أهمها تقوية جهاز المناعة، والحد من التوتر، وتعزيز الذات، ولكل طريقة من العناق تدل على ما بدخلك، بحسب ما جاء في موقع Bright side الأمريكي.

وفيما يلي، 5 أشكال مختلفة من العناق تعرف إليهم لتكتشف مدى تأثير العناق على حالتك المزاجية.

1- عناق الذات:

يمكن أن يكون لعنق النفس تأثير علاجي جيد خاصة إذا لم يكن هناك شخص تريده من حولك، إنه مريح ومهدئ في حالة شعورك بالغضب والحزن.

2- عناق رقصة "الخطوبة":

هذا هو العناق الذي يحدث بشكل كلاسيكي أثناء الرقص، والذي تضع المرأة ذراعيها على عنق الشريك، ووضع ذراع الطرف الثاني على منطقة الخضر بلطف، قد يتوقعها البعض أنها مجرد راقصة لا بد من فعلها في الخطوبة أو الفرح، ولكن لها تأثير قوي وحدوث عديد من التواصل الشخصي مع شريك حياتك، وهي الاتصال البصري القوي، وتبادل الابتسامات، وتبادل الكلمات الرومانسية.

3- عناق من الخلف:

يشير عناق الخلف إلى وجود مشاعر عميقة في الشخص الذي يحتضن من الخلف، حتى إذا لم يُعلن عما بداخله من كلمات رومانسية، فيمكن للشريك أن يشعر بمدى حب الطرف الثاني له دون النطق بعبارات رومانسية، فهذا النوع من العناق قادر عن التعبير عنك بصورة مثالية، كما أن الشخص الذي يفضل هذا النوع من العناق عادة ما يكون قادر على تحمل المسؤولية وتوفير الحماية اللازمة للطرف الثاني.

4- عناق المقابلة للمرة الأولى:

يُعرف أيضًا باسم عناق teepee، إنه عناق قد يحدث عندما يلتقي الناس مع بعضهم البعض للمرة الأولى، وعادة لا يستمر لفترة طويلة، وهذا يعبر عن مدى اشتياقك أو ارتياحك لهذا الشخص كما أنه يحمل معني رومانسية ويعبر على أنك شخص محبوب ولطيف.

5- عناق المجموعة

عادة ما يحدث هذا النوع من العناق بين الأصدقاء أو الزملاء لإظهار تعاونهم خاصة بعد تحقيق شيء يستحق العناء أيضا، يمكن أن يحدث قبل البدء في مشروع جديد لتبادل الطاقة والدعم لبعضهم البعض.